Mara Venier dice "Forza Napoli" in tv e scoppia il caos

Mara Venier tifosa sfegatata del Napoli. La conduttrice veneziana non ha mai nascosto la sua fede calcistica ma l'eccessivo tifo a Domenica In, nel giorno in cui la squadra di Spalletti ospita il Milan di Pioli non è particolarmente andato giù a molti, compreso al marito di zia Mara. Tutto è partito quando quest'ultima ha intervistato Jerry Calà, che qualche settimana fa ha avuto un infarto mentre si trovava nel capoluogo campano. Per fortuna l'attore e cantante è stato soccorso ed operato in tempo e pertanto ha ringraziato in tv tutto lo staff medico napoletano che l'ha salvato così come l'accoglienza trovata in città.