Berrettini, Melissa Satta dice basta: duro sfogo e avvocati in azione

Melissa Satta ha detto ufficialmente basta. In un lungo sfogo su Instagram la soubrette sarda ha replicato a tutti coloro che da settimane la stanno ricoprendo di insulti e offese per via della sua love story con Matteo Berrettini. "Non sono solita fare questi tipi di video ma sto vivendo una situazione sui social surreale. Da mesi ricevo messaggi pieni di insulti. Messaggi di sessismo e bullismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimenale che sto vivendo", ha esordito l'ex Velina di Striscia la notizia. "Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy. - ha aggiunto l'ex Velina di Striscia la notizia - In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall'altra parte? L'uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?".