Melissa Satta, romantico gesto per il compleanno di Berrettini

Buon compleanno Matteo Berrettini! Il 12 aprile il celebre tennista compie 27 anni e per l'occasione non sono mancati gli auguri social della nuova fidanzata Melissa Satta. L'ex Velina di Striscia la notizia ha postato tra le storie di Instagram un selfie in bianco e nero insieme allo sportivo. Ha usato tre emoticon particolari: una stella, un cuore e una torta di compleanno. In poche parole la soubrette sarda crede molto in questo legame con Berrettini, più giovane di lei di ben dieci anni. Una differenza d'età che non sembra essere un problema: i due sono molto uniti e affiatati e condividono la passione per lo sport e quella per i viaggi.