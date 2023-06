Gagliardini, matrimonio all'insegna della beneficenza: regali donati ad una Onlus

La scelta di Gagliardini e Nicole

A settembre la fondazione inaugurerà la nuove sede di Dalmine in provincia di Bergamo. “Siamo orgogliosi di esseri stati scelti da Nicole e Roberto per un gesto così importante e li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto. Il loro supporto - ha dichiarato Davide Leonardi, Co-fondatore di Insuperabili - è fondamentale perché ci permette di continuare nella nostra mission: permettere a sempre più persone con disabilità di praticare sport. In Roberto e Nicole abbiamo da subito percepito il valore umano e il reale interesse per lo sviluppo di un’attività e non il semplice apparire”.

Le iniziative di Insuperabili

La Onlus Insuperabili promuove Scuole Calcio volte a ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled. Attualmente, sono diciassette le sedi Insuperabili in Italia, per un totale di oltre 700 atleti.