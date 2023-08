Musk-Zuckerberg, il match potrebbe saltare. Mark: "Elon poco serio"

Sale l'attesa per il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Nonostante la conferma della lotta arrivata dal patron di Tesla, però, l'incontro rischia di saltare. A farlo sapere il fondatore di Facebook in un duro sfogo sui social network: "Se Elon prende sul serio un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di lasciar perdere. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport".

Perché la lotta tra Musk e Zuckerberg rischia di saltare

Il boss di Meta ha aggiunto: "Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede di fare un giro di pratica nel mio giardino". Zuckerberg ha praticamente accusato Musk di bluff. Mark aveva proposto come data il 26 agosto ma non ha mai ricevuto una conferma da parte di Elon Musk, che si è limitato a dire che l'incontro si terrà in Italia. Non a Roma ma in un'altra città top secret: secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di Pompei.

Musk-Zuckerberg, come è nata l'idea del combattimento

L'idea del combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è nata dopo che lo scorso giugno il primo ha preso in giro il secondo su Twitter sfidandolo ad un combattimento. Invito prontamente accettato. Musk, che ha 51 anni, è in vantaggio su Zuckerberg per quanto riguarda la stazza fisica e ha raccontato di aver partecipato a "vere e proprie battaglie di strada" quando viveva in Sudafrica. Zuckerberg, che ha invece 39 anni, è un aspirante combattente di MMA che ha già vinto tornei di Jiu-Jitsu. Ha anche dichiarato di aver recentemente completato l'estenuante allenamento "Murph Challenge" in poco meno di 40 minuti.