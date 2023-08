Musk-Zuckerberg, la lotta epica non sarà a Roma: ecco dove

Fervono i preparativi per la lotta tra Elon Musk e Mark Zuckerberg . "L'incontro sarà gestito dalle fondazioni mie e di Zuck (non UFC). Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto ciò che verrà inquadrato sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica", ha annunciato il patron di Tesla su X (ex Twitter) , tirando così in ballo Giorgia Meloni e Gennaro Sangiuliano. Quest'ultimo ha confermato la notizia sui social network: "Lunga e amichevole conversazione con Elon Musk su un grande evento di evocazione storica. Non si terrà a Roma . Ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere malattie".

Musk-Zuckerberg, la lotta epica in Italia si farà: dove e quando

Come precisato da Gennaro Sangiuliano l'incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non si terrà a Roma: secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera il luogo del match potrebbe essere Pompei. Per quanto riguarda la data Zuckerberg aveva indicato il 26 agosto. Al momento non ci sono però conferme da parte di Elon Musk, che ha ribadito che i guadagni dell'incontro saranno devoluti alle associazioni che si occupano dei veterani americani. Il proprietario di Meta pratica da tempo Mma e ju jitsu, mentre il fondatore di SpaceX, più anziano di oltre 10 anni, è un grande appassionato di judo.

Musk-Zuckerberg, come è nata l'idea del combattimento

L'idea del combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è nata dopo che lo scorso giugno il primo ha preso in giro il secondo su Twitter sfidandolo ad un combattimento. Invito prontamente accettato dal fondatore di Facebook. Musk, che ha 51 anni, è in vantaggio su Zuckerberg per quanto riguarda la stazza fisica e ha raccontato di aver partecipato a "vere e proprie battaglie di strada" quando viveva in Sudafrica. Zuckerberg, che ha invece 39 anni, è un aspirante combattente di MMA che ha già vinto tornei di Jiu-Jitsu. Ha anche dichiarato di aver recentemente completato l'estenuante allenamento "Murph Challenge" in poco meno di 40 minuti.