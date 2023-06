Tra Musk e Zuckerberg è lite sui social: pronta la sfida sul ring

ROMA - Nel teatro di battaglia dell'Octagon di Las Vegas, la gabbia usata per gli scontri di arti marziali miste UFC, due giganti dell'industria tecnologica come Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero scontrarsi come moderni gladiatori . Si tratta ovviamente di una suggestione, ma in America ci credono davvero, facendo seguito alle loro schermaglie sui social network. Musk, che ha acquisito Twitter lo scorso anno, non è mai stato favorevole ai piani di espansione di Zuckerberg e della sua azienda, Meta. Infatti, Zuckerberg sta sviluppando un'app di nome Threads, che ambisce a competere con i "cinguiettii" di Musk, che ha scherzosamente commentato : "Sono sicuro che il mondo non veda l'ora di essere completamente dominato da Zuckerberg senza alternative". Un utente, tra il serio e il faceto, lo ha avvertito: "Dovresti stare attento, ho sentito che Zuckerberg sta imparando il jiu-jitsu". Effettivamente sembra infatti che il proprietario di Facebook abbia raggiunto la cintura bianca nel jiu-jitsu brasiliano, allenandosi costantemente con Dave Camarillo dell'Accademia Guerilla Jiu Jitsu, un istruttore di alto livello che ha formato numerosi campioni.

Sfida accettata

Ma Musk non è certo uno che si ritira facilmente: "Sono pronto ad accettare la sfida se lui lo desidera". A quel punto, Zuckerberg ha risposto su Instagram (proprietà di Meta): "Dove e quando?". Secondo The Verge, una rinomata rivista specializzata in tecnologia, lui sarebbe "seriamente determinato a confrontarsi con Elon Musk e ora attende i dettagli". "La realtà parla da sé", ha commentato inoltre un portavoce di Meta. Non è ancora chiaro se la sfida si realizzerà davvero o se si tratta solo di uno scherzo. Quel che si sa è che Zuckerberg sembra essere molto orgoglioso delle sue abilità atletiche, condividendo regolarmente video e foto dei suoi allenamenti. Lo scorso marzo, ha partecipato persino alla sua prima competizione, riuscendo a vincere una medaglia d'oro e una d'argento. Musk, d'altra parte, si vanta di non praticare quasi mai sport: "Raramente faccio esercizio fisico, tranne quando prendo i miei figli e li lancio in aria". Nonostante questo non manca di vantarsi: "Ho una mossa chiamata 'The Walrus': mi sdraio semplicemente sul mio avversario e lo immobilizzo". Chissà se la metterà in mostra nella gabbia.