Lady Isco minacciata sui social per aver difeso la Hermoso

Continua a tenere banco il caso che travolto il presidente della federcacio iberica Rubiales accusato di aver baciato, senza il suo consenso, la calciatrice Hermoso durante la premiazione del Mondiale femminile. In merito sono molte le personalità dello sport, e non solo, che hanno voluto esprimere il loro parere sull'accaduto e tra queste c'è anche il calciatore Isco insieme alla moglie Sara Sálamo. "Siamo con te. Non un passo indietro. Per fortuna è tutto registrato. Se non fosse stato così, sarei sembrata 'isterica', 'esagerata'. Stiamo facendo la differenza. Un mondo meno abusivo ed egualitario è possibile", queste le parole affidate a Twitter.