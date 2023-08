Bufera Spagna, parla la Hermoso: tutta la verità sul bacio con Rubiales

Le parole di Jennifer Hermoso

"Voglio chiarire che in nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato - ha dichiarato la calciatrice riferendosi al presidente federale Rubiales - e in nessun caso ho cercato di sollevare il presidente. Non tollero che venga messa in discussione la mia parola, tanto meno che vengano inventate parole che non ho detto“.