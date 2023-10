Lady Rugani derubata: "Non possiamo fidarci di nessuno"

Non c'è pace per Michela Persico . La compagna di Daniele Rugani è stata derubata: ignoti hanno portato via la sua borsa mentre la conduttrice era intenta a liberare la sua macchina dopo aver tolto il dente del giudizio . Una giornata particolarmente difficile per la Persico. "Oltre al dente, la beffa", ha detto la Persico tenendo una mano sulla guancia in alcune stories prima di lasciarsi andare ad un duro sfogo su Instagram.

Michela Persico incavolata dopo il furto della borsa

"Mi hanno rubato la borsa con all'interno tutte le mie cose. - ha spiegato Michela Persico ai suoi follower - La borsa si trovava nel condominio dove io abito, nel centro di Torino. Ragazzi state attenti, non vi potete fidare più di nessuno. A questa simpatica persona auguro un dente del giudizio che faccia male come a me. Ho sbagliato perché non ci si deve fidare di nessuno ma io ho lasciato la mia borsa davvero per tre minuti per scaricare la macchina e non l'ho più trovata. Almeno potevano lasciare i documenti, hanno preso tutto".

Ladri a casa di Rugani e Michela Persico

Non è la prima volta che Michela Persico, insieme a Daniele Rugani, si trova a raccontare situazioni così spiacevoli. Dopo i due tentativi di furto dello scorso anno, qualche mese fa la soubrette è riuscita a mettere in fuga dei malviventi che hanno provato ad approfittare dell'assenza del giocatore, impegnato in trasferta, per svaligiare la sua abitazione torinese. "Ci avranno presi di mira", ha confidato amareggiata la Persico, che dal difensore della Juve ha avuto tre anni fa il figlio Tommaso.