Ladri da Rugani, Michela Persico terrorizzata: era a casa con il bimbo

TORINO - Michela Persico, compagna del difensore centrale della Juve Daniele Rugani, è terrorizzata a causa di due tentativi di furto nell'abitazione della coppia a Torino. In entrambe le circostanze la donna si trovava a casa da sola con il figlio di due anni. Nella prima occasione Persico ha sentito dei rumori strani in salone alle 3 di notte e ha contattato Rugani, che era rimasto al J-Hotel dopo una partita. Il calciatore ha immediatamente avvertito la polizia. I malviventi, che erano entrati in casa, si sono dati alla fuga solo dopo che la donna ha acceso la luce.