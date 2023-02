Non c'è pace per Rugani e Michela Persico: terzo tentativo di furto in pochi mesi

Non c'è pace per Daniele Rugani e per la sua compagna, Michela Persico. Stanotte c'è stato un tentativo di furto nella loro abitazione, come denunciato dalla Persico attraverso una storia pubblicata su Instagram. Non è la prima volta che la coppia è costretta a fronteggiare problemi del genere, accaduti anche in passato con i ladri che erano addirittura riusciti a entrare in casa (Rugani era in ritiro), per poi dileguarsi dopo che la donna, in casa con il figlio di due anni, aveva acceso le luci dell'abitazione. Il tentativo di irruzione è avvenuto anche lo scorso novembre.