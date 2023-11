Le profezie di Baba Vanga: il 2024 l’anno più tragico

In passato, secondo alcuni, aveva previsto la caduta della Torri Gemelle, lo tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano, così come l'arrivo di Covid-19 e la guerra in Ucraina . Su Twitter sono state ricostruite le profezione di Baba Vanga per l'anno 2024 . Il mondo è con il fiato sospeso per l'eredità del 'Nostradamus dei Balcani', la mistica e chiaroveggente bulgara Vangelia Pandeva Dimitrova, deceduta negli Anni 90, che divenne cieca all'età di 12 anni durante una tempesta di sabbia e secondo i resoconti iniziò ad avere visioni e a parlare con i morti che le davano indicazioni sul futuro.

Baba Vanga e le profezie per l'anno 2024

Un utente di X ha ricostruito le profezie di Baba Vanga per il 2024. Innanzitutto spiega che "nella regione asiatica si verificherà uno tsunami che colpirà e danneggerà anche le località vicine. E non solo lo ha paragonato a quello avvenuto in Thailandia nel 2004 (che aveva anche anticipato), ma che questo sarà 100 volte peggiore e più tragico". Ancora: "Ha anche predetto un devastante terremoto negli Stati Uniti per l'anno 2024, che cambierà il corso delle acque del Mississippi. Inoltre, ha messo in guardia contro danni materiali e, peggio ancora, perdite di vite umane". Inoltre si andrà incontro ad "una crisi economica globale entro il 2024 che colpirà gravemente la maggior parte dei paesi”. Ma non è tutto nero: "Nel 2024 verranno fatte scoperte molto importanti nel campo della medicina, che ci permetteranno di trovare una cura per malattie che finora non ne hanno, come cancro e HIV. Sarà il risultato di anni di sforzi e ricerche".