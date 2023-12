Shannen Doherty: il tumore, la cura non tradizionale e il divorzio dopo i tradimenti del marito

Shannen Doherty ha parlato della sua battaglia contro il cancro e del suo recente divorzio dopo aver scoperto i tradimenti del marito. L'attrice di "Streghe" aveva rivelato il mese scorso che il tumore al seno al quarto stadio si era diffuso alle ossa . "Sto seguendo un protocollo che contiene proprietà chemioterapiche, quindi non è la chemioterapia tradizionale - ha spiegato l'attrice durante il programma della Abc Good Morning America - È un'infusione, la prendo una volta ogni tre settimane. Sto male per un paio di giorni. Mia madre viene e si prende cura di me. I miei amici passano e mi portano la zuppa, il pane e tutto quello che posso mangiare. Dichiamo che mi sento un po' viziata. Devo trovare sempre il lato positivo".

Shannen Doherty ha scoperto il tradimento del marito prima di un intervento al cervello

Shannen Doherty ha anche rivelato il motivo per cui il suo matrimonio di 11 anni con il marito Kurt Iswarienko è finito. La star di Beverly Hills 90210 avrebbe scoperto a gennaio la relazione extraconiugale del marito e proprio alla vigilia di un intervento al cervello. "Sono andata in quell'ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni - ha detto durante il suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty - Mi sentivo così incredibilmente tradita e non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore".