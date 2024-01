Tiziano Ferro sempre più in crisi: "Bisogna chiedere aiuto"

È un momento particolarmente difficile per Tiziano Ferro dopo il divorzio da Victor Allen. Il cantante di Latina ha invitato tutti i follower che si trovano nella sua stessa situazione a chiedere aiuto e a non fingere che tutto vada bene come spesso si fa. L'artista ha condiviso nelle storie Instagram stralci di una chat con un amico, che gli ha scritto parole di conforto e ai cui messaggi di incoraggiamento Tiziano ha così risposto: "Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai!)". Ferro ha poi aggiunto: "Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente e ad alta voce: 'Sono caduto'. Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona sola, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi e...".