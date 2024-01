Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per Tiziano Ferro. Il cantante, dopo il divorzio dal marito Victor, ha detto addio al suo storico manager Fabrizio Giannini dopo una collaborazione durata ben 23 anni. A comunicarlo per primo è stato proprio il manager con un post su Instagram: "Dopo 23 anni finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi. Grazie!".