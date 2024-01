Dani Alves in carcere punta alla "strategia dell'alcol" per ridurre la pena

Inizierà tra qualche giorno il processo a Dani Alves, in prigione da un anno con l'accusa di stupro. Secondo le ultime indisrezioni la difesa del brasiliano starebbe valutando un cambio di strategia per ridurre la pena. Il giocatore rischia oltre dieci anni di carcere. Gli avvocati vorrebbero utilizzare quella che i media spagnoli hanno definito "la strategia dell'alcol": vorrebbero menzionare il numero di drink bevuti dal difensore per chiarire che non era del tutto cosciente su quanto accaduto nella discoteca di Sutton, in Spagna, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022.