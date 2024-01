Kate Middleton e i segreti della cura per guarire dopo l'operazione all'addome

Kate Middleton a riposo: i consigli del medico

I consigli valgono anche per Kate Middleton, che comunque ha più comodità rispetto a una persona normale, al di là di qualche problema. La prima regola in generale è "sii preparato", nel senso riempi la dispensa e conserva i pasti da consumare nell'arco del periodo da passare a casa. Poi "prendi appunti" per non scordati le cose, in primis le parole dei medici, i nomi dei farmaci da prendere e i numeri di emergenza. Di seguito "sii paziente", "cammina ogni giorno" anche se per piccoli tratti, "siediti", "sbarazzati del disordine e procurati delle torce" per non inciampare, "sposta la camera da letto" se è al piano di sopra, "fai scorta di libri", "mangia un sacchetto di arance", “stai al caldo” e "smetti di fumare".