Kate Middleton operata, la decisione a sorpresa sul principe George

Nonostante sia a casa, in convalescenza, dopo l'operazione all'addome di cui si sa molto poco, Kate Middleton insieme al principe William ragiona sul futuro. Nello specifico quello del principe George, primogenito ed erede al trono. Compirà 11 anni in estate, ma in Inghilterra è già tempo di pensare alle scuole superiori, soprattutto perché bisogna iscriversi per tempo. Sembrava scontato che, come il papà e lo zio Harry, George andasse a Eton, ma adesso i media inglesi fanno sapere che i genitori stanno ragionando anche su altre soluzioni in grado, in futuro, di accogliere anche i fratelli Charlotte e Louis. La decisione sarà presa nei prossimi mesi.