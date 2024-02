Kate Middleton dopo l'operazione salta i Bafta, William si emoziona parlando di lei

Kate Middleton era assente ai premi Bafta , i riconoscimenti inglesi più importanti per film e televisione. Il principe William, presente alla cerimonia, ha risposto alle parole di Elaine Bedell, ceo del Southbank centre: "Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa".

Kate Middleton, come sta e quando tornerà in pubblico

Ad un mese dall'operazione all'addome, Kate Middleton si trova ancora nella tenuta di famiglia in campagna. La principessa del Galles sta trascorrendo questi giorni in compagnia dei figli. E' in ripresa e potrebbe tornare a farsi vedere in pubblico a Pasqua.