Kate Middleton, dopo l'operazione la previsione a sorpresa della sensitiva

Kate Middleton: in Inghilterra non si parla d'altro. Quando tornerà in pubblico la principessa del Galles? Cosa farà? Tutti dicono la loro e tra questi anche Inbaal Honigman, una famosa astrologa sensitiva, che ha condiviso le sue intuizioni su ciò che attende Kate dopo la guarigione. Dopo aver letto i tarocchi della principessa ed estratto una carta del Principe di Spade, Honigman ha dichiarato: "Questo è il momento degli addii per Kate. Può vedere che alcuni lavori e abitudini che aveva, che avevano senso in passato, non hanno più senso e lei sa che è ora di tagliare ogni legame." Secondo la sensitiva, Kate si allontanerà silenziosamente da alcune organizzazioni che non sente più in linea con i suoi obiettivi. Honigman ha anche detto che Kate è naturalmente impegnata, anche quando non è ufficialmente occupata con i doveri reali, e ha predetto che troverà conforto nel trascorrere del tempo con gli amici o nel godersi attività piacevoli per prendersi una pausa dai pensieri negativi.