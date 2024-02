Principe Harry nei guai: è entrato illegalmente negli Stati Uniti? Cosa succede

Il Principe Harry è entrato illegalmente negli Stati Uniti?

Di qui la causa per ottenere la pubblicazione dei relativi documenti, definiti "di immenso pubblico interesse": perché o Harry ha mentito quando ha risposto alle domande per ottenere il visto oppure il governo americano ha deciso di chiudere un occhio. Un’altra ipotesi, definita "certamente plausibile" dagli avvocati del governo americano, è che Harry abbia usufruito di un visto diplomatico in quanto "è ancora un funzionario del governo britannico per nascita e titolo". Ma dalla Heritage Foundation hanno definito questa suggestione assurda perché "il mondo intero sa che lui non è un reale in servizio". Se il Principe avesse davvero utilizzato questo canale, la cosa chiamerebbe in causa lo stesso governo di Londra. Tra l'altro, di recente Harry ha espresso la voglia di diventare un cittadino americano a tutti gli effetti mentre il padre, Re Carlo, ha escluso la possibilità di riavere il figlio nella famiglia reale.