Berrettini e Mengoni, pace fatta: si allenano insieme

Allenamento speciale per Matteo Berrettini dopo la rottura con Melissa Satta. Il tennista si è allenato con Marco Mengoni : "Ci vediamo al prossimo allenamento, pronti per il doppio", ha scritto il cantante su Instagram. Berrettini e Mengoni sono amici di vecchia data ma qualche tempo fa hanno litigato e si sono allontanati. Uno scontro superato , tanto che ora sono tornati a farsi vedere insieme.

Perché Berrettini e Marco Mengoni avevano litigato

Marco Mengoni aveva commentato la Coppa Davis e aveva ricevuto una promessa da Berrettini: la racchetta da tennis. Ma lo sportivo l'aveva regalata a Jovanotti. "Ste cose non si fanno", aveva detto l'artista, da sempre grande appassionato di tennis. Successivamente l’appello (ironico) in tv: "Matteo con te non ci parlo, Lorenzo visto che tu non giochi a tennis quella racchetta è mia".