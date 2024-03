Kate Middleton, William si concede una birra. Ma sulla salute della moglie tace

Kate Middleton sta bene, meglio, e oggi il principe William ha partecipato a un evento in Galles dove ha bevuto birra, salutato la folla e chiacchierato serenamente con tutti. Gli inglesi però continuano ad essere allarmati perché William, a domanda sulle condizioni della moglie, non ha voluto rispondere. Magari, semplicemente, non ce ne era bisogno perché proprio ieri il Palazzo Reale ha fatto chiarezz a sulle condizioni di Kate e in questo momento William non vuole alimentare altre speculazioni.

Come sta Kate Middleton e quando si rivedrà in pubblico

Di sicuro, le condizioni di Kate non fanno notizia solo in Inghilterra ma in tutto il mondo, visto che il trend che la riguarda è diventato virale. La situazione non cambia: per rivedere la principessa in pubblico bisognerà aspettare fino a dopo Pasqua, quindi almeno un mese.