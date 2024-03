Kate Middleton appare per la prima volta dopo l'operazione: dove era e con chi

LONDRA (Inghilterra) - Finora Kate Middleton era rimasta nell'ombra. Niente apparizioni pubbliche per la Principessa del Galles, alle prese con diversi problemi di salute e non dopo l'operazione che la terrà lontana dalle scena almeno fino a Pasqua. Ma in Inghilterra sono riusciti a intercettare Kate Middleton per la prima volta da quando è sparita da dicembre, creando proccupazione.