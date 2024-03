Kate Middleton trema: la notizia che mette a rischio la sua salute

Non c'è pace per Kate Middleton. La lunga convalescenza della Principessa del Galles è messa ora a repentaglio da una novità tutt'altro che positiva. Gary Goldsmith, lo zio materno di Kate, sta per entrare al Grande Fratello Vip inglese. "Carole, la madre di Kate, è furiosa per la decisione del fratello - ha rivelato una fonte al Sun - e anche da Palazzo sono preoccupati per quello che potrebbe rivelare. Non sono contenti di questa partecipazione e Kate in questo momento non ha bisogno di questo ulteriore stress".