Kate Middleton in lacrime: sospetto suicidio per il cugino reale

Non sembra esserci pace per Kate Middleton e la famiglia reale. Mentre Kate continua la sua convalescenza, emerge l'ipotesi peggiore per la morte di Thomas Kingston, che aveva sposato nel 2019 lady Gabriella, figlia del principe Michael del Kent. Lady Gabriella è cugina di secondo grado di William, abbastanza vicina a lui e Harry per età, e quindi la morte ha sconvolto la famiglia reale. L'ipotesi più accreditata, ad ora, è quella del suicidio visto che Kingston aveva una "catastrofica ferita alla testa" e una pistola vicino al corpo. I motivi del gesto non sono chiari, fa sapere la polizia.

Kate Middleton, come sta e cosa fa ora

Con Kate che non si fa vedere da mesi (e la cosa, al netto delle dichiarazioni ufficiali, allarma non poco gli inglesi), Re Carlo alle prese con il tumore e Harry in America alle prese con i suoi demoni, non è un periodo facile per la famiglia reale. Ieri William si è fatto vedere in pubblico sereno a bere birra, ma per molti erano solo sorrisi di facciata. Ufficialmente, però, la degenza di Kate dopo l'operazione all'addome prosegue e la principessa, da remoto, continua a lavorare.