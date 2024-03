Bruce Willis malato, la moglie Emma furiosa per una falsa notizia

Bruce Willis è malato da molto tempo. Soffre di demenza . La moglie dell'attore, Emma Heming , ha difeso il marito su Instragram dopo che ha letto sua notizia online in cui si diceva che nel compagno "non c'è più gioia" nella battaglia in corso contro la malattia.

Bruce Willis, lo sfogo di Emma

"Il titolo sostanzialmente dice che non c'è più gioia in mio marito. Ora posso solo dire che questo è lontano dalla verità. Ho bisogno che la società e chiunque stia scrivendo questi stupidi titoli smettano di spaventare la gente. Smettetela di spaventare le persone pensando che una volta che ricevono una diagnosi di qualche tipo di malattia neurocognitiva è finita. Facciamo le valigie: nient'altro da vedere qui. Abbiamo finito. No, è l’esatto contrario”. La modella ha detto c'è ,anche se c'è "dolore che tristezza", la sua famiglia continua ad affrontare la devastante diagnosi di demenza di Bruce Willis "piena di molto amore, connessione e gioia". Quindi "basta con questi titoli stupidi. Queste stupide cose clickbait che spaventano la gente. Non c'è niente da vedere qui, ok?". Ancora: "Due cose possono essere vere ed esistere allo stesso tempo. Dolore e amore profondo. Tristezza e connessione profonda. Trauma e resilienza. Ho dovuto fare di tutto per arrivare qui, ma una volta arrivata, la vita ha davvero iniziato ad avere un significato e ho avuto un vero scopo. Vedo tanta bellezza e sentimento in questa storia”.