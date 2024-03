Masterchef e l'ironia sulla foto di Kate Middleton: la presa in giro è virale

Il caso di Kate Middleton è ormai sulla bocca di tutti. Dopo aver pubblicato e poi rimosso una foto (ritoccata) in occasione della festa della mamma che ha fatto molto discutere, in tanti si sono scatenati sui social con le teorie del complotto più disparate e fantasiose. Perché la Principessa del Galles avrebbe dovuto modificare l'immagine? Anche la diretta interessata ha poi ammesso che si trattava di una foto ritoccata: "Come molti fotografi amatoriali ogni tanto faccio esperimenti con il montaggio. Volevo esprimere le mie scuse per qualsiasi confusione che si è creata ieri nella foto di famiglia. Spero che tutti abbiano festeggiato una felice festa della mamma". La spiegazione non ha fatto altro che alimentare le voci e le ironie sul web e nella discussione si è inserito anche l'account ufficiale di Masterchef Italia...