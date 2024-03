Kate Middleton shock: rimossa la foto con i figli perché "manipolata"

La casa reale inglese non commenta, ma quello che è successo in merito alla foto di Kate Middleton in Inghilterra per la festa della mamma è clamoroso. Alcune tra le principali agenzie di stampa mondiali (tra cui la Reuters, la Associated Press, la France Presse) hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate per timore che quell’immagine sia stata " manipolata ".

Kate Middleton, il mistero continua: foto dell'intelligenza artificiale?

La foto che doveva rassicurare tutti sulla salute della principessa non ha fatto altro che alimentare il mistero sulle sue condizioni: non si capisce, si chiedono in molti, che bisogno c'era di ritoccare l'immagine. Ad alimentare i sospetti le mani dei principi Charlotte e Louis e l'assenza dell'anello di fidanzamento da cui Kate non si separa mai. Secondo qualcuno la foto non sarebbe stata scattata dal principe William ma sarebbe addirittura frutto dell'intelligenza artificiale. Troppo, per essere vero. O forse no?