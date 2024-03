"Kate Middleton è maledetta": la terribile profezia della veggente

Kate Middleton, il parere della chiaroveggente

Si tratta di Mhoni Vidente, seguita da milioni di followers sui social: "Qui c'è una situazione di stregoneria o c'è una maledizione sulla monarchia inglese iniziata quando la regina Elisabetta è morta lo scorso anno e Carlo III (a sua volta malato di cancro, ndr) è diventato re. C'è una maledizione di più di 1.000 anni sui sovrani inglesi, anche altri come Carlo V e Giorgio I hanno avuto questi problemi. La regina Elisabetta è durata così a lungo perché la maledizione è per gli uomini reali, non per le donne. Ma qui purtroppo a soffrire è Kate che ha il cancro".

L'esperto messicano sul 'caso' Kate

Sul 'caso' Kate si è espresso anche Rodolfo Vera Calderon, giornalista messicano esperto delle vicende reali: "I suoi figli sono molto piccoli, le reti la stanno facendo a pezzi, la situazione è orribile e l'unica cosa che le resta da fare è proteggere la sua famiglia. Sicuramente avrà le migliori attenzioni e tra re Carlo e lei, speriamo che non sia una maledizione. "Sono un po' commosso, le auguro il meglio e spero che nonostante il trattamento riusciremo a vederla e a vederla bene. Farà un trattamento e speriamo che vada bene".