Fabrizio Iacorossi, lo straziante messaggio di Vucinic e le preghiere dei calciatori

Continua a lottare per la vita Fabrizio Iacorossi, il personal trainer dei vip e dei calciatori che da sabato è in rianimazione al San Camillo dopo che è stato travolto da un'auto mentre era in bici sul lungomare. La situazione era e resta grave, ma Iacorossi non si arrende. E sua moglie Noemi lo fa sapere via social chiedendo a tutti di pregare per lui. Non solo lei: mentre è stato creato l'hashtag #falloperiaco sono tanti i personaggi dello sport e dello spettacolo che, pubblicamente e non, stanno pregando per Fabrizio. Daniele De Rossi, ad esempio, è a Lecce con la Roma ma si informa continuamente mentre Alessandro Florenzi ha scritto: "Forza Fabri non mollare". Ieri De Rossi ha ricevuto in hotel la visita di Mirko Vucinic che, da anni, conosce e si allena con Iacorossi e ha voluto condividere uno straziante messaggio per lui via Instagram.