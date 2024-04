De Rossi, che sorpresa a Lecce: cosa hanno fatto due ex giocatori della Roma

Lunedì d'incontri speciali per Daniele De Rossi. L'allenatore della Roma, nel giorno del ritorno in campo contro il Lecce, ha potuto riabbracciare due vecchie conoscenze giallosse: Francisco Lima e Mirko Vucinic. Per loro gara del Via del Mare da doppi ex avendo vestito, prima della Roma, proprio la maglia del Lecce.