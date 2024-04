Kate Middleton, William è preoccupato. Ma pensa a una mossa a sorpresa: c'entra una donna

Come ovvio che sia, i media inglesi sottolineano la preoccupazione del principe William per le condizioni di sua moglie, Kate Middleton. I l principe di Galles, però, sarebbe anche fiducioso e per questo, nonostante tutto, sarebbe anche concentrato sul lavoro e i doveri della monarchia. Ecco perché, d'accordo con Re Carlo, starebbe pensando a una mossa a sorpresa. Tutta al femminile.

Kate Middleton, Beatrice di York potrebbe aiutarla: ecco come

Sia William sia Re Carlo sono rimasti molto colpiti da come Beatrice, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson, si sia spesa in prima persona per la monarchia in questo periodo difficile, con Kate in convalescenza. Ecco perché starebbero pensando di promuoverla a membro senior della famiglia reale. Pur essendo attualmente ritenuta una funzione temporanea e non ufficiale per aiutare a colmare le lacune mentre Carlo e Kate si riprendono, la promozione potrebbe diventare più permanente in futuro, ha fatto sapere una fonte reale. Beatrice, legatissima alla nonna, la Regina Elisabetta, dopo la sua morte è diventata consigliere di stato e nelle scorse settimane ha partecipato a un evento in occasione della Settimana della salute mentale degli studenti. Si trattava di una causa che normalmente sarebbe stata sostenuta da Kate, ma Beatrice se l'è cavata egregiamente.