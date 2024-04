Fabrizio Iacorossi si è svegliato dal coma: ecco come sta

Come sta Fabrizio Iacorossi

Fabrizio, 44 anni e amico stretto anche di De Rossi, è stato investito ad Ostia mentre era in bicicletta. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime, tenendo col fiato sospeso amici e familiari. Dai social, in questi giorni, sono arrivati tanti messaggi di vicinanza e affetto, compresa la dedica della Roma. Oggi tutti possono tirare un sospiro di sollievo: le condizioni sono stazionarie, il decorso stabile e non si è aggiunta alcuna complicazione. La prognosi resta riservata. Iacorossi proseguirà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione e si sottoporrà ad altri interventi chirurgici per ridurre le fratture.