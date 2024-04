Kate Middleton e i capelli tagliati per il cancro: il gesto che emoziona gli inglesi

Un retroscena che emoziona - e tanto - gli inglesi: Kate Middleton ha tagliato i capelli per il cancro. Quando? Sette anni fa, quando ancora non immaginava che una diagnosi così tremenda sarebbe toccata anche a lei. La notizia è stata riportata nelle ultime ore dai media inglesi e ha emozionato i sudditi. Kate, che proprio in questi giorni, 20 anni fa, veniva per la prima volta accostata all'erede al trono, il principe William, ha potuto donare i capelli perché ancora di un colore naturale, chimicamente non trattato.