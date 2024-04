Diletta Leotta fa contenti i fan, l'annuncio a sorpresa: "Sta arrivando"

Diventata mamma della piccola Aria lo scorso agosto insieme al compagno (e futuro marito) Loris Karius , Diletta Leotta si appresta a iniziare una nuova avventura lavorativa. O meglio, a scrivere un nuovo capitolo. La conduttrice di Dazn, reduce dal derby di Roma vissuto all'Olimpico bordo campo, ha voluto condividere la bella notizia con un annuncio a sorpresa che ha fatto contenti tutt i suoi fan: "A new season is coming", ovvero "Una nuova stagione sta arrivando". A che cosa si riferisce?

Torna Diletta Leotta

Diletta Leotta è pronta per condurre una nuova stagione, la terza, del podcast "Mamma Dilettante", iniziato quando ancora era incinta della prima figlia. L'annuncio è arrivato via Instagram e ha colto di sorpresa i suoi followers. Gli ospiti e la data di inizio non sono ancora stati annunciati.