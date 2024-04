Diletta Leotta cacciata da una discoteca a Berlino. E spunta la data delle nozze

Diletta Leotta non è riuscita ad entrare al Berghain di Berlino

Diletta Leotta ha continuato: "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance. E mi hanno guardato così e mi hanno fatto (Diletta scuote la testa, ndr). E ha riso, ha riso pure (riferito al buttafuori, ndr). Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no". Secondo alcuni utenti la Leotta avrebbe sbagliato ad indossare un capo giallo perché "bisogna vestirsi total black e non sorridere". Mentre qualcun altro ha ricordato che "lì hanno rimbalzato pure Rihanna ed Elon Musk. Diletta però pure tu, se ti vesti di giallo è sicuro che non entri, devi vestirti di nero, non parlare e non ridere durante la fila e forse entri ahah, che bellina che sei".