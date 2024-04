Derby Roma-Lazio: quando si gioca, a che ora e dove vederla in tv

Derby, quando Roma e Lazio si sono affrontate l'ultima volta

Roma e Lazio si sono affrontate l'ultima volta lo scorso 10 gennaio in Coppa Italia. Ha vinto la Lazio 1-0 con gol di Zaccagni conquistando l'accesso alla semifinale.

Immobile e Dybala, gli uomini più attesi: i loro numeri

Questa è la miglior stagione in termini di minuti/partecipazioni al gol di Paulo Dybala in Serie A: l'argentino ha infatti preso parte ad un gol ogni 80 minuti di media (12 reti e sette assist in 1517 minuti). Dopo aver segnato sette reti nelle sue prime 10 sfide contro la Lazio in Serie A, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle ultime sette partite contro i biancocelesti in campionato. Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021), nella storia della Lazio solo due giocatori hanno realizzato più reti contro i giallorossi nel massimo campionato: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).