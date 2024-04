Arbitro Roma-Lazio, ufficiale: ecco chi è stato designato per il derby

Guida, i precedenti nel derby

Per Guida si tratta del terzo derby di Roma in carriera. I precedenti sono favorevoli alla Lazio, consierati il pareggio per 1-1 del primo settembre 2019 e la vittoria dei biancocelesti per 3-2 del 26 settembre 2021. All'Olimpio, Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre al Var ci saranno Irrati e Maresca.