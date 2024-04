Milan-Roma, Sinner e Parigi 2024: come vedere calcio, tennis e Olimpiadi in tv

Rai 2 rete dello sport per eccellenza perché di quello si tratterà, e poi la radio che di anni ne compie cento in questo 2024, e non a caso. La Rai svela i suoi piani. «Orgoglio e responsabilità» sono state le due parole più utilizzate ieri durante la presentazione dove c’erano direttori, volti e voci celebri dello sport. Dall’Europa League a Davis e Atp Finals a fine stagione, in mezzo gli Internazionali d’Italia di tennis e gli Europei di atletica a Roma e quelli di calcio in Germania, il Giro e il Tour (che parte dall’Italia) e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. Quanto basta, un anno pari pieno e si spera ricco. Lo slogan “Ovunque, minuto per minuto”: e quindi non solo in tv, sulle reti generaliste ma anche su RaiSport Hd, RaiNews 24, Rai Italia (il Giro), ma anche su Radio 1 e Rai Play. Si parte con i derby di Europa League l’11 e il 18 aprile, prima serata su Rai 1, Milan-Roma e Roma-Milan, poi le semifinali del 2 e del 9 maggio e, in caso di qualificazione di una formazione italiana (in corsa anche l’Atalanta), la finale di Dublino del 22 maggio. Poi il Giro, gli Internazionali (in diretta un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri, quattro dei quali in prime time con il ritorno al Foro Italico di Adriano Panatta), gli Europei di Roma di atletica (7-12 giugno, Rai 2, dalle 9.30 alle 13 e dalle 18 alle 23), il Tour de France (partenza il 29 giugno con tre tappe italiane). E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la “rete olimpica”, con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale “Il Circolo degli anelli”, delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest’anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la “rete paralimpica” dal 28 agosto all’8 settembre. Infine, a chiudere come detto il tennis, con la Coppa Davis, nella quale l’Italia difenderà il titolo 2023 e le Atp Finals di Torino (10-17 novembre).