"La terrificante previsione di Baba Vanga per il 2024 si è avverata"

Una delle profezie di Baba Vanga per il 2024 si sarebbe avverata, o almeno è quanto riporta il Mirror. La veggente bulgara scomparsa quasi 30 anni fa avrebbe previsto per quest'anno condizioni metereologiche terrificanti e negli ultimi giorni gli "inglesi si sono svegliati molto spaventati dopo una serie di forti temporali, come se fosse esplosa una bomba". Tuoni e fulmini hanno turbato molte persone durante la notte. In gran parte del Regno Unito è stata dichiarata l'allerta meteo.