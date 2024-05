Kate Middleton, aggiornamento sulla malattia da Palazzo: "Ecco quando tornerà al lavoro"

Kate Middleton non tornerà al lavoro finché non avrà avuto il via libera dal suo team medico: a farlo sapere un assistente reale. "Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi in questo momento. Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici", ha spiegato al Daily Mail. "È ancora in cura" , ha aggiunto un portavoce di Kensigton Palace. Dopo l'operazione all'addome dello scorso gennaio, la Principessa del Galles ha scoperto di avere un tumore e si sta sottoponendo da mesi ad una chemioterapia preventiva (con effetti collaterali che stanno mettendo a dura prova Kate). Molto probabilmente la moglie del Principe William non tornerà ai suoi doveri reali prima dell'estate e per questo Re Carlo ha deciso di nominare una sostituta della nuora.

Kate Middleton ultime news: la Principessa del Galles è ancora in cura

Kate Middleton porta avanti le sue cure ma resta aggiornata sui progetti che più le stanno a cuore, come il Centro per la prima infanzia della Royal Foundation, ente di beneficenza inaugurato dalla stessa Principessa del Galles nel 2021. "Sapete tutti che la prima infanzia è una grande priorità per la Principessa ed è per questo che è stata tenuta completamente aggiornata durante lo sviluppo dell'opera e ha visto l'utimo rapporto", ha rivelato un portavoce, riferendosi al documento che assicura che il Regno Unito potrebbe ottenere 45,5 miliardi di sterline in benefici economici se le aziende dessero priorità alla prima infanzia. La Business Taskforce for Early Childhood della Royal Foundation ha prodotto un rapporto che raccomanda una serie di interventi, dalla creazione di una cultura all’interno e all’esterno delle aziende che dia priorità all’infanzia al sostegno ai genitori con maggiori risorse e flessibilità sul posto di lavoro.

Il lavoro di Kate Middleton a favore dei bambini e delle famiglie

Kate Middleton lavora da alcuni anni per aumentare il profilo dello sviluppo dei primi anni dei bambini e ha fondato il suo centro nel 2021 come parte della Fondazione reale del Principe e della Principessa del Galles. Emma Franklin, direttrice dell'agenzia di consulenza Deloitte che ha prodotto il rapporto della task force, ha fatto sapere che "investendo nelle competenze sociali ed emotive dei bambini sotto i cinque anni", note come "competenze trasversali" e associate alla resilienza, alla risoluzione dei problemi e all'empatia, "potremmo vedere un aumento di produttività di circa 12,2 miliardi di sterline nel corso di una generazione". E poi: "Esaminiamo l’opportunità di incoraggiare genitori e tutori a rientrare nel mondo del lavoro se avessero accesso a opportunità di assistenza all’infanzia più adeguate, e quella cifra ammonta a circa 17,2 miliardi". L'obiettivo è quello di costruire una cultura che dà priorità alla prima infanzia, aiutando le famiglie svantaggiate ad accedere al sostegno, fornendo ai genitori maggiori risorse e flessibilità nel loro lavoro, coltivando le capacità sociali ed emotive dei bambini e sostenendo iniziative che aumentano l’accesso a un’istruzione per la prima infanzia a prezzi accessibili.