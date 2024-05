Kate Middleton, "la battaglia con il cancro diventa sempre più difficile"

Giorno dopo giorno la battaglia di Kate Middleton contro il cancro sta diventando "sempre più difficile" poiché la Principessa del Galles soffre di stanchezza, nausea e altri effetti collaterali della chemioterapia preventiva. Stando a quanto si legge sui media esteri, Kate sta provando a mostrarsi forte e coraggiosa. E sta facendo di tutto per nascondere il disagio che prova davanti ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, che restano la sua priorità nonostante il grande dolore di questi mesi. "Purtroppo sta diventando sempre più difficile", ha spifferato una fonte al National Enquirer, come riporta Radar Online.

Kate Middleton ultime news: le conseguenze del cancro

I trattamenti intensivi per debellare il cancro stanno iniziando a mettere a dura prova Kate Middeton, alle prese con perdita di capelli e di peso. Ma si vocifera che la Principessa del Galles stia facendo di tutto per nascondere il disagio che prova, soprattutto ai suoi tre bambini. In questo periodo particolarmente duro il Principe William sta cercando di essere un sostegno concreto per la moglie (e il padre Carlo, anche lui alle prese con un tumore): l'erede al trono sa bene cosa vuol dire perdere una madre in giovane età. Lady Diana è morta ne 1997, in un seguito ad un incidente stradale a Parigi, quando William aveva solo 15 anni (il Principe Harry invece 13).

Kate Middleton e il grande sostegno del Principe William

"William sta cercando di essere la roccia di Kate mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali. Questo è un territorio inesplorato per entrambi", ha rivelato un cortigiano reale per poi aggiungere: "Il Principe ha ridotto i viaggi e ha svolto diversi impegni da remoto, rendendo chiaro che Kate e i bambini vengono prima di tutto". Fonti vicine alla royal family hanno assicurato che la Middleton sta affrontando le cure "come una guerriera" e si è presa tutto il tempo di cui ha bisogno per riposarsi e riprendersi. In virtù di questo difficilmente la Principessa tornerà al lavoro prima dell'autunno. A tal proposito Re Carlo ha già scelto la sostituta di Kate per gli eventi più importanti dell'estate.

Che tipo di tumore ha Kate Middleton

Kate Middleton non ha mai svelato che tipo di tumore ha ma stando ad alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un tumore femminile. Più precisamente un cancro cervicale, che è una proliferazione di cellule che inizia nella cervice. Secondo l'organizzazione no-profit Mayo Clinic, diversi ceppi di papillomavirus umano sono responsabili della maggior parte dei casi di questo tipo di cancro.