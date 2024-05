Kate Middleton "condizioni peggiori di quello che si dice". E Re Carlo sceglie la sostituta

Le condizioni di salute di Kate Middleton potrebbero essere più gravi di quello che si dice a livello ufficiale. A farlo sapere Umberto Brindani, il direttore di Gente che per primo ha parlato dell'equipe medica italiana che ha operato lo scorso gennaio la Principessa del Galles . "La notizia che abbiamo dato sui medici del Gemelli coinvolti nell'operazione non ha trovato conferme ma neanche smentite e questo, per chi conosce come funzionano le cose, è a suo modo una conferma", ha spiegato nel programma tv Porta a porta. Il giornalista ha aggiunto: "Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire ".

Kate Middleton ultime news: come sta la Principessa del Galles

"Non sappiamo che tipo di tumore abbiano Kate Middleton e Re Carlo. Riceviamo solo rassicurazioni ma non è detto che tutto stia andando bene", ha ricordato Brindani. Dallo scorso marzo, da quando ha annunciato la sua diagnosi di cancro, Kate Middleton non ha fornito nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. A svelare qualche dettaglio è stato solo il Principe William che, tornato ai suoi doveri reali, ha spifferato ad alcuni sudditi che la moglie sta bene. Ma potrebbe essere anche un modo per nascondere la realtà dei fatti. Quel che è certo è che la futura Regina del Regno Unito non tornerà ai suoi impegni così presto: secondo qualcuno non rivedremo Kate, che manca dalla scena pubblica dallo scorso dicembre, prima di settembre.

Re Carlo ha scelto la sostituta di Kate Middleton

Con Kate Middleton fuori dai giochi pure per i prossimi mesi, Re Carlo ha scelto una sostituta per rappresentare la royal family. Il monarca ha optato per la Principessa Beatrice, la figlia del fratello Andrea e di Sarah Ferguson. Dunque la cugina del Principe William, attualmente nona nella linea di successione. Quest'estate, Beatrice di York assumerà un ruolo più visibile all'interno della famiglia reale, aggiungendo sostegno in un periodo particolarmente impegnativo per la monarchia. Stando a quanto riporta il Daily Mail la 35enne si unirà il mese prossimo a Re Carlo durante l'attesissima visita di stato dell'imperatore giapponese Naruhito e dell'imperatrice Masako a Buckingham Palace. Ma l'agenda reale per la bella stagione è ricca di eventi di alto profilo tra cui il Trooping the Colour, un banchetto di stato, il Garter Day, l'80° anniversario del D-Day e diverse feste in giardino. Ad alcune occasioni potrebbe presenziare anche Eugenia, la sorella minore di Beatrice.

Chi è Beatrice di York e cosa fa nella vita

Classe 1988, Beatrice di York è la primogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson. I suoi genitori hanno divorziato nel 1996, quando era solo una bambina. È laureata in Storia delle idee. In passato ha lavorato come assistente alle vendite a Selfridges, catena britannica di grandi magazzini. È stata anche impiegata, senza ricevere uno stipendio, presso l'Ufficio stampa del Ministero degli Esteri. Nel 2020 ha sposato l'immobiliarista di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi: la coppia ha una figlia, Sienna Elizabeth, nata nel 2021. Attualmente Beatrice divide il suo tempo tra New York, dove lavora per una startup, e la sua casa nei Cotswolds, adiacente alla tenuta di Blenheim Palace.