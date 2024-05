Kate Middleton operata da medici italiani. E arriva la decisione su Harry

Ultime news sule condizioni di salute di Kate Middleton . Stando a quanto riporta il settimanale Gente, lo scorso gennaio la Principessa del Galles sarebbe stata operata all'addome da un'equipe di medici italiani. Più precisamente medici del Policlinico Gemelli . L'intervento però è stato effettuato in una clinica privata di Londra. Dopo l'operazione Kate ha scoperto di avere un tumore (anche se non ha mai specificato in quale parte del corpo) e ha iniziato una chemioterapia preventiva . In un recente incontro pubblico il Principe William ha assicurato che la moglie è in ripresa anche se non è ancora chiaro quando tornerà ai suoi doveri reali.

Kate Middleton e la foto per il compleanno di Charlotte

Intanto il 2 maggio, in occasione del compleanno della figlia Charlotte, Kate Middleton ha postato sul suo account Instagram una nuova foto della bambina. Impressionante la somiglianza con il padre William, con il quale Charlotte condivide la passione per il calcio. Per la piccola non è escluso in futuro un ruolo da sportiva professionista. "Buon nono compleanno, Charlotte! Grazie a tutti per i messaggi gentili di oggi", ha scritto Kate sui social network. Charlotte è terza in linea di successione al trono dopo William e il fratello George.

La decisione di Kate e William sul Principe Harry

In un periodo così complicato, Kate e William hanno deciso che non incontreranno il Principe Harry, che sta per tornare nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game, Olimpiadi per veterani di guerra che ha creato nel 2014. "Kate e William sono ancora offesi per quello che Harry ha scritto nel suo libro di memorie: non rivolgono più la parola né al Principe né a Meghan Markle. Un incontro in questi giorni porterebbe ulteriore stress alla Middleton", ha spifferato una fonte.