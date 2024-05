Kate Middleton ultime news: ora parla William, come sta la Principessa

Kate Middleton sta meglio: parola di William. Il Principe ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie, dicendo che "sta bene". Al figlio di Re Carlo è stato chiesto di Kate mentre visitava l'unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell'Inghilterra sud-occidentale, dove William si è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno di proprietà del Ducato di Cornovaglia.

Come sta Kate Middleton: le ultime news

Tracy Smith, amministratrice del St Mary's Community Hospital di Hugh Town, ha accolto William al suo arrivo e gli ha fatto visitare il piccolo centro medico dopo la sua visita al porto. Smith ha raccontato: "Ho chiesto a William di sua moglie Kate e lui mi ha risposto: "Sta bene, grazie", e gli ho suggerito di venire in visita e di portare i bambini". Ad oggi non è chiaro però quando la Middleton tornerà in pubblico, dove manca ormai dallo scorso dicembre (eccezion fatta per il video in cui annuncia la sua diagnosi di cancro).