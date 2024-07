William e Kate, perché il figlio Louis è sparito (e il bracciale magico di Charlotte a Wimbledon)

Che fine ha fatto il Principe Louis , il terzogenito di Kate e William ? Il bambino, sei anni compiuti ad aprile, non era presente né a Wimbledon con la madre né alla finale di Euro 2024 con il padre. Nessuna traccia di Louis neppure al concerto di Taylor Swift a Londra, dove nel backstage si sono visti l'erede al trono e i figli più grandi George e Charlotte . Un'assenza che è stata notata sui social network, dove in molti hanno chiesto "giustizia per il Principe Louis". "George alla finale degli Europei, Charlotte alla finale di Wimbledon. George e Charlotte al concerto di Taylor. Giustizia per il Principe Louis", ha scritto un utente su X.

Che fine ha fatto il Principe Louis, il figlio di Kate e William

Il Principe Louis non era né a Wimbledon né alla finale degli Europei e pare che questa assenza sia dovuta alla sua età. Come riporta People, né alla Principessa Charlotte né al Principe George è stato permesso di partecipare al torneo di tennis prima degli otto anni. Il torneo ha delle regole severe riguardo al rumore eccessivo degli spettatori e il giovane Principe, che ha sei anni, ha la reputazione di non comportarsi sempre al meglio durante gli eventi pubblici. Nelle varie apparizioni reali in cui era presente ha attirato l'attenzione di tutti con le sue smorfie, facce buffe e lamentele, tanto che qualcuno l'ha già soprannominato il principe ribelle e l'ha accostato allo zio Harry. In passato Kate Middleton ha ammesso che il figlio è molto vivace: "Ogni giorno, quando torna a casa da scuola, mi chiede di giocare in giardino così può liberare la sua energia".

Il bracciale magico della Principessa Charlotte a Wimbledon

A Wimbledon, insieme a Kate Middleton e alla zia Pippa, c'era anche la Principessa Charlotte. Per l'occasione ha sfoggiato un elegante vestito blu a pois bianchi firmato Guess. Ai più attenti non è sfuggito il bracciale della bambina a maglie d'oro decorato con un amuleto nazar turchese. La perlina a forma di piccolo occhio, il cui significato letterale è "vista" e "sorveglianza", è un amuleto che, a detta di molti, tiene lontano il malocchio. Indossare un amuleto del genere può essere un modo per proteggersi da questi presagi e dalla sfortuna. Ma il simbolo nazar non solo protegge le persone dal malocchio, pare che indossarne uno possa aiutare ad allontanare qualsiasi energia negativa, fungendo da protezione. L'accessorio perfetto per chi ha problemi di ansia o sta attraversando una situazione complicata. Proprio come Charlotte, in questo periodo preoccupata per le condizioni di salute della madre Kate, che sta lottando contro un cancro.