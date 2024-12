Baba Vanga colpisce di nuovo: la quinta profezia si è avverata. E il 2025 fa più paura che mai

I recenti fatti di Aleppo, dove i ribelli hanno conquistato la maggior parte della città, hanno rinnovato l'interesse per le previsioni di Baba Vanga. Quest'ultima avrebbe previsto, a detta dei suoi seguaci, un importante cambiamento in Siria: "Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grande guerra tra Occidente e Oriente. In primavera inizierà una guerra a Oriente e ci sarà una Terza guerra mondiale. Una guerra a Oriente che distruggerà l'Occidente", avrebbe detto la mistica bulgara, soprannominata la Nostradamus dei Balcani. E questa sarebbe solo l'ultima profezia che si sarebbe avverata nel 2024, anno che ormai sta per volgere al termine.

Le profez ie di Baba Vanga che si sono avverate nel 2024 Baba avrebbe previsto per il 2024 condizioni metereologiche terrificanti e negli ultimi mesi gli "inglesi si sono svegliati molto spaventati dopo una serie di forti temporali, come se fosse esplosa una bomba", come riporta il Mirror. Senza dimenticare i terremoti che hanno scosso diverse parti del mondo. Come quello del Giappone, che ha provocato oltre 250 morti e più di mille feriti. E poi quello di New York dello scorso aprile e le scosse perpetue che stanno terrorizzando la Campania. Avrebbe poi predetto una crisi economica che avrebbe colpito i Paesi più forti e secondo qualcuno Regno Unito e Giappone sarebbero già alle prese con questa delicata situazione. Quest'anno è stato confermato dall’Ufficio di statistica nazionale UK che il prodotto interno lordo (PIL) è diminuito dello 0,3% più: è il risultato di un "calo in tutti i principali settori dell'economia e del crollo delle vendite al dettaglio". Invece in Giappone lo yen è sceso al livello più basso degli ultimi 34 anni. L'altra previsione di Baba Vanga per il 2024 prevedeva importanti sviluppi nel campo della medicina e di recente alcuni scienziati dell’Università di Oxford, del Francis Crick Institute e dell’University College di Londra hanno annunciato che stanno lavorando ad un vaccino contro il cancro ai polmoni, già battezzato con il nome di LungVax.

Le altre profez ie di Baba Vanga che si sono avverate Baba Vanga avrebbe anche previsto che la vita di Donald Trump sarebbe stata in pericolo. Una profezia che ha acquisito una rilevanza inquietante dopo quanto accaduto negli Stati Uniti. Fin dal 2019 i discepoli di Baba parlavano di "vita in pericolo" per Trump. La Vanga aveva accennato ad una misteriosa malattia che l'avrebbe reso sordo e gli avrebbe procurato danni al cervello. Sebbene Trump non abbia al momento sperimentato questi specifici problemi di salute, il tentativo di assassinio ha sicuramente dato un risvolto agghiacciante a quelle affermazioni della chiaroveggente. Le previsioni di Baba Vanga per il 2025 Baba Vanga avrebbe assicurato che il 2025 sarà l'inizio di eventi catastrofici che potrebbero portare addirittura alla fine dell'universo. La veggente avrebbe messo in guardia su una grande guerra che potrebbe scoppiare in Europa nel 2025. Un conflitto che potrebbe avere effetti apocalittici a livello globale e mettere in pericolo la popolazione. Pare che abbia anche nominato il presidente russo Putin: proprio lui "sarebbe emerso vittorioso, con la Russia che avrebbe dominato il mondo". Chi era Baba Vanga: la storia della chiaroveggente Baba Vanga nacque il 31 gennaio 1911 in Bulgaria e morì l'11 agosto 1996 a causa di un cancro al seno all'età di 85 anni. Il suo nome di nascita era Vangelia Pandeva Gushterova e ricevette il soprannome di Nostradamus dei Balcani per le sue capacità divinatorie che le derivarono dalla cecità. All'età di 12 anni, infatti, Baba Vanga perse la vista agli occhi a causa dell'azione di un tornado, che la scagliò in un campo vicino. Fu ritrovata dopo una lunga ricerca terrorizzata e con gli occhi coperti di sabbia e polvere incapace di aprirli per il dolore. Il (poco) denaro disponibile della famiglia permise solo un’operazione parziale per curarla dalle ferite ricevute e questo portò ad una graduale perdita della vista. Questo evento segnò la vita di Baba Vanga poiché le sue capacità di chiaroveggenza e divinazione iniziarono proprio ad apparire in questo periodo. Le previsioni di Baba Vanga: come riesce a prevedere il futuro Grazie alle previsioni e alla capacità di indovinare il futuro Baba Vanga divenne una star del suo tempo. Stando a quello che affermava la donna, poteva prevedere il futuro grazie a voci provenienti da "un'altra dimensione" che le spiegavano cosa sarebbe successo. Aveva visioni politiche, di catastrofi naturali e faceva anche divinazioni su pandemie, morti, malattie e previsioni di ogni tipo. Tra le sue profezie più chiacchierate figurano lo tsunami indonesiano del 2004 e la caduta delle Torri Gemelle di New York. "Due uccelli metallici si scontreranno contro i nostri fratelli americani, i lupi ululeranno dai cespugli e il sangue degli innocenti scorrerà attraverso i fiumi", disse a tal proposito.

