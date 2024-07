Baba Vanga, arrivano nuove terribili profezie: c'è la data della fine del mondo

Secondo i seguaci di Baba Vanga molte delle profezie previste per il 2024 si starebbero avverando. Prima gli eventi climatici terrificanti, poi i problemi del Regno Unito e Giappone e infine una importante scoperta in campo scientifico. Di recente sono trapelate in rete le prime previsioni per il 2025 ed è spuntata anche la data della fine del mondo. Stando a quanto previsto dalla Nostradamus dei Balcani, il prossimo anno sarà devastante per l'Europa, che potrebbe scomparire del tutto. Si parla di "un conflitto di proporzioni epiche che devasterà il continente e la sua popolazione".